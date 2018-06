Voorbereidingen op bouw Vlagtwedder zonnepark begonnen

De voorbereidingen op de bouw van een mega-zonnepark bij Vlagtwedde zijn begonnen. Het park moet met 100 hectare aan panelen het op één na grootste zonnepark in onze provincie worden.

Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor het telen van blauwe bessen rondom het park. Die bessen moeten de panelen aan het zicht van omwonenden onttrekken. Bijkomend voordeel: de teelt levert werkgelegenheid op.

Solarcentury

Zonneparkontwikkelaar Powerfield gaat samenwerken met het bedrijf Solarcentury het park te bouwen. Mogelijk gaat die samenwerking ook plaatsvinden bij andere parken, zoals het park dat mogelijk gebouwd wordt bij Sappemeer.

Of dat park in Sappemeer er komt is afwachten, want de Raad van State buigt zich er nog over. Als het er komt, wordt het qua oppervlakte het grootste park van Groningen.

