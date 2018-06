'FC Groningen wil centrale verdediger bij Sparta halen'

Julian Chabot, in het shirt van Sparta Rotterdam. (Foto: sparta-rotterdam.nl)

FC Groningen wil Julian Chabot van Sparta Rotterdam overnemen. Daarmee willen ze de vacature voor een linksbenige centrale verdediger invullen.

Dat meldt RTV Rijnmond. Chabot is een Duitse voetballer van 20 jaar oud. Sparta nam de 1.94 meter lange speler vorige zomer over van RB Leipzig, waar hij in de Onder-19 speelde.

Ook heeft hij enkele jeugdinterlands voor Duitsland gespeeld.

Onbevestigd

FC Groningen-directeur Hans Nijland wil de belangstelling niet bevestigen: 'Zo lang een transfer niet rond is, gaan wij niet op namen in.'

Voor welke prijs FC Groningen Chabot over moet nemen, is niet bekend. Hij heeft nog een contract tot 2020 bij de Rotterdammers.

Ziekmelding

Chabot deed vandaag niet mee bij de eerste training van Sparta. Hij had zich ziek gemeld. RTV Rijnmond linkt dat aan de belangstelling van FC Groningen.

