Expeditie Grunnen: voetballen met opa's en hun (klein)kinderen

De 79-jarige Woltjo Zoutman uit Groningen loopt aan de arm van presentator Ronald Niemeijer het voetbalveld op in Stadspark. SC Stadspark organiseerde een voetbalwedstrijd tussen opa's en hun (klein)kinderen.

En dat met een groot publiek juichend aan de kant van de lijn.

Dorpsfeest

Verder vandaag: Noordlaren staat vooral bekend om de schaatsmarathon, maar ook in de zomer is het een gezellig dorp. Het team van Expeditie Grunnen kwam terecht in het dorpsfeest, waar muziek werd gemaakt en gedanst.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Robert Zuidema doet challenge voor zijn overleden broer Nick

- Lange vrouw met grote hond in Kropswolde

- Markt in Hoogezand

- Groot fan van radiorubriek 'Altijd wat anders'

- Opendag in de Eemshaven

- En nog veel meer!

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!