Deel dit artikel:











VVD en CDA: 'Westerwoldse bruggen moeten worden opgeknapt' Westerwoldse politiek: 'Bruggen moeten worden aangepakt'. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

De bruggen in Westerwolde, die al jaren in slechte of matige staat blijken te zijn, moeten worden aangepakt. Dat vindt de Westerwoldse VVD.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Ook het CDA baalt van de situatie. 'Er moet een plan van aanpak komen om de slechte bruggen op te knappen', vindt CDA-raadslid Wilt Meendering. Nieuw gemeentehuis 'Veiligheid boven alles', zegt VVD-raadslid Pieter Dinkla. 'Er wordt gesproken over een nieuw gemeentehuis, maar deze bruggen worden niet aangepakt. Het is van de zotte.' 'Elke brug is belangrijk, waar die ook ligt', vervolgt Dinkla. Hij wijst erop dat Westerwolde al 2,3 miljoen euro uittrekt voor achterstallig onderhoud aan bruggen en oevers in de gemeente, maar dat de Vennebrug in Blijham, al jaren in slechte staat, daarmee niet wordt onderhouden. Ondernemer Dinkla, zelf ondernemer, vindt dat Westerwolde zich meer als ondernemer moet opstellen om iets te doen aan het geldgebrek dat er is. Doordat er weinig budget is, worden namelijk niet alle bruggen die onderhoud nodig hebben ook aangepakt. Bejaardentehuis Een oplossing is volgens de VVD'er om meer nieuwbouw toe te staan in de dorpen. 'Zo krijg je meer belastinginkomsten.' Bovendien vertrekken er volgens Dinkla steeds meer jongeren uit de plattelandsgemeente. De nieuwbouw zou daar een oplossing voor kunnen zijn. 'Je moet er niet aan denken dat Oost-Groningen het bejaardentehuis van de provincie wordt.' Lees ook: - Inspectie zet vraagtekens bij bruggen Westerwolde, maar er is geen geld

- Gaat Westerwolde van twee gemeentehuizen naar één? 'De kans is behoorlijk groot'

- 'Behoorlijk' bedrag nodig voor herstel oevers en bruggen Westerwolde