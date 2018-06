Deel dit artikel:











Sarèl de Jong pakt kickbokswereldtitel Sarèl de Jong pakt in Martiniplaza de wereldtitel, hier geflankeerd door haar trainers (Foto: RTV Noord/Machiel Akkerman) De beslissing van de scheidsrechters valt unaniem in het voordeel uit van Sarèl de Jong (Foto: RTV Noord/Machiel Akkerman)

Sarèl de Jong uit Meedhuizen heeft zaterdagavond op punten de wereldtitel kickboksen gepakt in de klasse tot 64 kilogram. Het is haar grootste succes tot nu toe in haar nog jonge carrière.

De betere De Jong was in MartiniPlaza duidelijk de betere in het gevecht tegen de Amsterdamse Chellina Chirino. Ze kwam geen enkel moment in de problemen. Vanaf de derde ronde deelde ze rake klappen uit aan haar tegenstandster. Ze werd uiteindelijk door de scheidsrechters unaniem op punten als winnares uitgeroepen. Europees titelgevecht Drie jaar geleden ging ze nog knock-out tegen Chirino. Eind september komt ze in de ring voor een Europees titelgevecht. Lees ook: - Posters in Plaza zetten Sarèl de Jong op scherp