Hummel pakt volle buit in Opende (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Romano Hummel heeft de internationale grasbaanraces in Opende gewonnen. De coureur uit Hoogkerk was in alle races ongenaakbaar.

Maximale punten Hummel verzamelde het maximale aantal van twintig punten. In de eerste drie series was hij oppermachtig. Vervolgens liet hij de rest ook kansloos in de halve finale en finale. De Engelsman Paul Cooper kwam nog het dichtst in de buurt van de jonge Hoogkerker. Dave Meijerink uit Schuinesloot werd derde. Machtsvertoon Hummel won vorig jaar ook in Opende. Ook toen reed hij met veel machtsvertoon naar de zege.