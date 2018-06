Deel dit artikel:











Stroomstoring door brand in transformatorhuisje (Foto: Johan Wildeboer/112groningen)

Meerdere huishoudens in Stitswerd en omgeving zitten zonder stroom. De storing is veroorzaakt door een brand in een transformatorhuisje.

De storing is rond tien uur gemeld bij Enexis. De energiemaatschappij is bezig het probleem te verhelpen en schat dat dit twee tot drie uur gaat duren.