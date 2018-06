Let op: uitbetaling bevingsvergoeding heeft gevolgen voor toeslagen Belastingdienst

'Het wordt steeds absurder! Groningers die, vaak na jaren strijd, geld krijgen om hun schade door gaswinning te repareren, hebben minder recht op zorgtoeslag en/of kindgebonden budget.' Dit twittert het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman zondagmorgen.

'Ik ga hier direct Kamervragen over stellen', vervolgt ze.

Inkomen of vermogen verhogen

Beckerman verwijst naar een pagina van de Belastingdienst waarop wordt uitgelegd wat de vergoeding van bevingsschade betekent voor toeslagen. Daarop staat dat die vergoeding inderdaad gevolgen kan hebben als daardoor het inkomen of vermogen wordt verhoogd.

Toetsingsinkomen

Op dat moment gaat het 'toetsingsinkomen' omhoog en dat gebruikt de Belastingdienst voor het berekenen van toeslagen. Met de 'Rekenhulp toetsingsinkomen' kun je zelf berekenen wat een verhoging van het inkomen betekent voor je toeslag.

Vermogen

De Belastingdienst waarschuwt verder: 'Niet alleen uw inkomen, maar ook de hoogte van uw vermogen heeft invloed op uw toeslag. Kreeg u in 2018 een schadevergoeding? En bezit u dat bedrag op 1 januari 2019 nog geheel of gedeeltelijk? Dan verhoogt dat uw vermogen.'

Vervolgens staat er ook nog: 'Dat geldt ook als de hoogte van uw schadevergoeding bekend is, maar op 1 januari nog niet aan u is uitbetaald. In beide gevallen heeft dat gevolgen voor uw toeslag 2019.'

Waar blijft onze lucratieve deal?

'Dit kan toch niet waar zijn?', zegt Sandra Beckerman tegen Radio Noord. Groningers hebben vaak jarenlang gestreden voor schadeloosstelling. Ik weet dat sommige mensen ook akkoord zijn gegaan met een te laag bedrag, omdat ze compleet murw zijn geslagen. En dan zou je nu een deel moeten terugbetalen en dan moeten kiezen of je het overgebleven bedrag besteedt aan het herstellen van schade aan je huis, aan zorg of aan je kinderen?'

Wat Beckerman vooral kwaad maakt is dat Shell een 'lucratieve belastingdeal' heeft gesloten. 'Die hoeft ruim zeven miljard euro minder belasting te betalen. Waar blijft onze deal?'

Beckerman wil ook weten of het ontvangen van een schadevergoeding invloed kan hebben op de hoogte van een uitkering. 'Ik ga hier keihard voor vechten tegen de minister', besluit ze.

Waarschuwing

Fiscaal jurist Leo Stevens waarschuwde begin dit jaar al bij RTV Noord dat de belastingregels voor alle schadevergoedingen in het aardbevingsgebied duidelijker moeten worden.

Hij zei: 'Hoe moet je de eventueel toegewezen schades fiscaal gaan behandelen? Dat is eigenlijk mijn grootste zorg. Is het wel belast, of niet belast? Of gedeeltelijk? Je kunt voorzien dat die vragen gaan komen. Dus wees verstandig en regel het nu meteen.'

Lees ook:

- 'Zorg voor duidelijke belastingregels schadevergoedingen bevingsgebied'