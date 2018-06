Ruiten Aa-Kanaal Concert: 'Het is een droom die uitkomt'

Een paar honderd mensen zaten zaterdagavond langs het Ruiten Aa-kanaal in het gehucht Weite. Niet om te vissen of bootjes te kijken: het was het decor van het tweede Ruiten Aa-Kanaal Concert.

Voor organisator Klaas Spekken is het een droom die uitkomt. Zeker na een financieel lastige periode.

Subsidies afgewezen

'De ene subsidie na de andere werd afgewezen. Je moet aan zoveel eisen voldoen en als je aan een paar niet voldoet haken ze al af.'

Om die reden heeft Spekken de laatste maanden veel mensen geschreven. Waaronder de commissaris van de Koning.

Geen windeieren

'Ik heb hem een persoonlijk bericht gestuurd. Dat heeft ons geen windeieren gelegd. Hij heeft ervoor gezorgd dat we via een fonds toch nog een bedrag kregen, waardoor we financieel uit de problemen zijn.'

Entree heffen geen optie

Gezien de honderden mensen die er tijdens het concert waren, lijkt entree heffen ook een optie. Dat is voor Spekken niet het geval.

'Het Prinsengrachtconcert waar dit op is geïnspireerd, is ook gratis. Mensen met een kleine beurs kunnen hier ook naar toe. Ik ben blij dat we die lijn hebben kunnen vasthouden.'

In 2020 opnieuw

Het concert slaat komend jaar een editie over, onder meer vanwege de financiën. Maar in 2020 is het terug. Dat moet een speciale editie worden: 'Het Ruiten Aa-kanaal bestaat dan 100 jaar', zegt Spekken. 'We vinden dat een mooi moment om dan een extra evenement te organiseren.'

Tevreden

Zowel Spekken als bezoekers zijn over het concert van dit jaar tevreden - al was het wel een beetje aan de koude kant. 'Maar dat het zomaar hier in the middle of nowhere ontstaan is, daar ben ik heel trots op', zegt een bezoekster.

'Het is eigenlijk een droom die uitkomt', zegt Spekken. 'En het was een fantastische avond, met een mooie lijn aan artiesten.' Onder andere Alex Vissering, Elske DeWall en de The Voice-deelnemer Ronald Klungel waren erbij. Zoals Spekken zegt: 'Het was een fantastische avond.'

Lees ook:

- Financiële zorgen voor Ruiten Aa-Kanaal concert