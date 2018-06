Wereldkampioene Sarèl de Jong: 'Ik heb terecht gewonnen'

Sarèl de Jong is ontzettend blij (Foto: Petra Mulder/RTV Noord)

Kickbokskampioen Sarèl de Jong uit Meedhuizen is overspoeld door felicitaties en leuke berichten na het winnen van de wereldtitel zaterdagavond. 'Ik ben ontzettend blij', zegt ze tegen presentator Ronald Niemeijer van het programma Expeditie Grunnen.

Weinig slaap

De vlag hangt uit in Meedhuizen als het team van Expeditie Grunnen op bezoek gaat bij Sarèl. 'Ik heb weinig slaap gehad', vertelt ze. 'Met grote ogen lag ik voor mij uit te kijken. Dat komt doordat ik nog vol zat met adrenaline.'

Initiatief

'Het was een goeie wedstrijd', gaat ze verder. 'Na de staredown dacht ik niet meer na en ging ik gewoon. Ik was degene die de hele tijd het initiatief nam. Ik heb terecht gewonnen.'

Meer bekendheid

'En nu?' vraagt Ronald. Ze haalt haar schouders op. 'Ik vecht in september weer een partij in Stadskanaal, verder weet ik nog niet. Deze titel opent wel deuren voor me en ik krijg meer bekendheid.'

Lees ook:

- Sarèl de Jong pakt kickbokswereldtitel

- Posters in Plaza zetten Sarèl de Jong op scherp