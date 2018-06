Gedupeerden Nordica-vlucht: 'We zijn aan ons lot overgelaten'

'Er ging gisteren helemaal geen vlucht meer naar Amsterdam. We zijn aan ons lot overgelaten en mochten het zelf uitzoeken.'

Dat mailt een passagier vanuit Nice naar RTV Noord naar aanleiding van het nieuws dat vliegmaatschappij Nordica zaterdag de vlucht tussen Groningen Airport Eelde en Nice heeft geannuleerd.

Alternatieve vlucht en bus

Een woordvoerder van Nordica zei zondag dat gestrande reizigers in Nice een alternatieve vlucht aangeboden hebben gekregen. Ze konden met een KLM-vlucht naar Amsterdam. Daar stond een bus naar Eelde voor hen klaar. 'De eventuele meerkosten worden door ons vergoed', zo verzekerde de Nordica-woordvoerder.

Extra geregel en kosten

Bij RTV Noord komen vervolgens meerdere mails binnen. De eerdergenoemde passagier schrijft: 'We kregen een telefoonnummer waarmee we konden bellen. We hebben nu uiteindelijk maandag een vlucht terug naar Amsterdam met KLM zelf kunnen regelen. Heel veel extra geregel en veel extra kosten die we zeker gaan verhalen op Nordica.'

Indianenverhalen

Een kennis van een gedupeerde mailt: 'Vrienden van ons kunnen morgen pas vertrekken met KLM naar Amsterdam. Dit hebben ze zelf moeten regelen. Met Nordica is er tot op heden geen enkel contact geweest. Ook staat er morgen geen bus voor ze klaar. Indianenverhalen!'

Via Londen, Kopenhagen naar Schiphol

In Nice stond ook dit gezin te wachten: 'Nordica deed helemaal niets. Geen onderkomen of alternatief voor een andere vlucht. Nadat we later zelf een een auto hadden gehuurd voor de terugweg, werden we gebeld. Als alternatief konden we een vlucht via London en Kopenhagen naar Schiphol nemen.'

'Er werd totaal niet gezegd dat een KLM-vlucht beschikbaar was. Aangezien er twee kleine kinderen bij waren van 2 en 5 jaar, was dat geen optie. Met de auto terug, was minder gedoe.'

Ook niet van Eelde naar Nice

Een reiziger die de andere kant op wilde en zijn vliegtuig naar Nice niet zag vertrekken, bevestigt: 'Een onmiddellijke oplossing voor de passagiers was niet aanwezig. Sommige zullen vandaag verder reizen vanaf Eelde naar andere luchthavens en vervolgens overstappen op een andere vlucht naar Nice.'

'Veel passagiers hebben meteen getracht om vanaf Schiphol een alternatieve vlucht te boeken'.

Opheldering

Groningen Airport Eelde gaat naar aanleiding van de berichtgeving om opheldering vragen bij de directie van Nordica. Het is nog onbekend wanneer er een reactie komt.

