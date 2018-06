Gyas-roeisters hebben wisselend succes in Oostenrijk

Gyas-roeisters Ymkje Clevering en Marloes Oldenburg hebben met grote overmacht met de Nederlandse acht de tweede World Rowing Cup Rowing in Ottensheim gewonnen.

De leider in de World Rowing Cup met de beide Groningers nam in Oostenrijk de leiding in de race over na een versnelling in de tweede vijfhonderd meter en bouwde de voorsprong geleidelijk verder uit. Nieuw Zeeland werd tweede gevolgd door Australië.

De Nederlandse dubbelvier, met Gyas-roeister Sophie Souwer, stelde teleur met de vijfde plaats. De regerend wereldkampioen verloor halverwege de race de leidende positie. Duitsland won de finale en neemt daarmee ook de leiding over van de Nederlanders in het klassement van de World Rowing Cup.

Lees ook:

- Goud voor Gyas-roeisters in Belgrado

- Bitter zilver voor Gyas-roeister Clevering