Expeditie Grunnen: Ronald laat zijn huis zien

Presentator Ronald Niemeijer van Expeditie Grunnen is een week geleden verhuisd en is in zijn vrije tijd druk bezig met de verbouwing. Speciaal voor het tv-programma gaf hij een rondleiding. 'Door de rommel heen kijken, hoor', zegt hij. 'Er moet nog heel veel gebeuren.' En natuurlijk kwam hond Diva ook nog in beeld!

Een reuze ooievaar staat op een zelfgebouwd nest in een tuin van Steendam. 'Je mag hier landen', staat op het bordje. De ooievaar is duidelijk geland, want de familie Mulder heeft drie weken geleden hun dochtertje Myrthe gekregen. Het team van Expeditie Grunnen mocht de baby even bekijken.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Wereldkampioene Sarèl de Jong: 'Ik heb terecht gewonnen'

- Brug gaat open in Zuidbroek

- Twee meisjes doen samen boodschappen in Zuidbroek

- Motorcross in Veendam

- Ook in Veendam: Motorploug N33, Hondenclub en Vliegclub

- En nog veel meer!

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!