Onrust in Roodeschool over bouw grote kippenstal De locatie waar de kippenstal bij Roodeschool gebouwd moet worden. (Foto: Steven Radersma / RTV Noord)

In Roodeschool is onrust ontstaan over de bouw van een grote kippenstal voor 48.000 leghennen aan de rand van het dorp.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Vergunning De provincie heeft een natuurbeschermingswet-vergunning afgegeven voor de bouw van die stal aan de Hooilandseweg. Overlast Inwoners zijn bang voor overlast, zegt voorzitter Jack van Dijken van Dorpsbelangen Roodeschool: 'Geur, fijnstof, geluid', somt hij op, 'en ook nog de verkeersbewegingen, want de kippen moeten worden aan- en afgevoerd, er moet voer naar toe en de eieren moeten natuurlijk ook worden opgehaald.' Westenwind De stal komt aan de westkant van het dorp te staan, waardoor de stal met name bij westenwind voor overlast zal zorgen, zo is de angst. Volgens Van Dijken past de grote kippenstal niet echt bij de rest van de agrarische activiteiten rond Roodeschool: 'Er worden hier aardappelen verbouwd, en graan, bieten en wortelen. Er is bijna geen vee of pluimvee'. Informatieavond De boer die de stal wil bouwen, moet behalve de vergunning van de provincie ook nog een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Van Dijken verwacht dat er bezwaren zullen worden ingediend vanuit het dorp. Hij pleit voor een informatieavond over de bouw van de kippenschuur waar ook de betrokken boer zijn zegje kan doen. De initiatiefnemer, boer Van Os uit UIthuizermeeden, heeft nog niet gereageerd op de onrust die is ontstaan.