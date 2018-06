De bal rolt weer bij FC Groningen

FC Groningen is zondag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ondanks de regen wisten honderden toeschouwers de weg naar sportpark De Koepel in Haren te vinden.

Zij zagen twee nieuwe spelers aan het werk. Ahmad Mendes Moreira (Kozakken Boys) en Mateo Cassierra (gehuurd van Ajax) werden net als alle andere selectiespelers aan het publiek voorgesteld.

Ook het nieuwe trainersduo maakte zondag haar opwachting. Hoofdtrainer Danny Buijs is natuurlijk niet helemaal nieuw in Groningen. Hij speelde eerder voor de club en wist zich de eerste training in zijn tijd nog goed te herinneren. 'Die was toen ook in Haren. Sterker nog, ik sliep hier toen ook in een hotel.'

Juninho Bacuna was ook aanwezig in Haren. De middenvelder maakte deze week de overstap naar het Engelse Huddersfield Town.

Zaterdag 30 juni speelt de FC de eerste oefenwedstrijd. Traditioneel tegen een samengesteld elftal uit Eemsmond.

Wellicht komt er nog een negende oefenwedstrijd bij. Directeur Hans Nijland liet weten met het Italiaanse Lazio Roma in gesprek te zijn.

Lees ook:

- 'FC Groningen wil centrale verdediger bij Sparta halen'

- Henk Bos staat open voor 'prestatiecontract' bij FC Emmen