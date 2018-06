Deel dit artikel:











Auto op de kop in de sloot (Foto: Jeroen Bos / 112Groningen)

Op de A7 bij Scheemda is zondagmiddag een auto op de kop in de sloot beland. Volgens ooggetuigen wilde de bestuurster inhalen, maar raakte ze via de berm in de sloot.

Een 112-fotograaf heeft haar uit de auto bevrijd en aan ambulancepersoneel afgeleverd. Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk afgesloten.