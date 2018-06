Deel dit artikel:











Ongeluk in veelbesproken bocht Vinkhuizen (Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord) (Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord) (Foto: Jeroen Berkenbosch / RTV Noord)

Het is er al meerdere keren mis gegaan. In een bocht aan de Siersteenlaan in de stad gebeuren regelmatig ongelukken. Ook zondagmiddag was het raak. Een auto botste tegen een lantaarnpaal.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

Het verbindingsstuk vanuit Vinkhuizen richting De Held is al meerdere keren het middelpunt van een discussie geweest. Regelmatig ongelukken De buurt ziet er regelmatig ongelukken gebeuren. Een buurtbewoonster schreef daarop een brief naar de gemeente. Daarna zijn er waarschuwingsborden geplaatst. Volgens een omstander zijn zondagmiddag de inzittenden van de auto met de schrik vrijgekomen. Lees ook: - Wachten op waarschuwingsborden: bocht Siersteenlaan moet veiliger

- Auto botst op boom