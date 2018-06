Deel dit artikel:











Tienpont eindigt zeilrace om de wereld als vierde (Foto: ANP)

De Groningse schipper Simeon Tienpont is met Team Akzonobel als vierde geëindigd in de Volvo Ocean Race. In de elfde en laatste etappe naar Scheveningen kwam zijn boot als tweede over de finish.

Het was een bewogen zeilrace om de wereld voor Tienpont. Hij werd vlak voor de eerste etappe aan de kant gezet, vanwege contractbreuk van zijn managementbedrijf. Na een arbitragezaak keerde hij alsnog terug in het team. Annemieke Bes, ook uit Groningen, kwam met haar team Sun Hung Kai als zesde binnen in Scheveningen. Dat is ook de plek in het eindklassement voor Bes en haar teamgenoten. Lees ook: - Tienpont zeilt naar record in Volvo Ocean Race

