Trekhaak breekt af; caravan belandt in sloot Een caravan is zondagmiddag in een sloot langs de A7 bij Beerta terechtgekomen (Foto: Dennis Postma / 112Groningen.nl)

Een caravan is zondagmiddag in een sloot langs de A7 bij Beerta terechtgekomen. Volgens omstanders is de trekhaak en het beveiligingskoord van de auto afgebroken.

Er zijn geen gewonden gevallen. De caravan wordt later weggehaald. Het is niet bekend hoe de trekhaak kon afbreken.