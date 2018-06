Deel dit artikel:











Vijftig jaar Notoarestoen in Eenrum (Foto: Greet van Houten/Groningen in Beeld)

De Notoarestoen in Eenrum bestaat dit jaar vijftig jaar. Officieel is de verjaardag op 23 november, want op die dag in 1968 plantte notaris Smit samen met dertig vrijwilligers uit het dorp in een middag 77 bomen en 2250 kleine bomen en struiken.

Het was het begin van een heus arboretum, wat uiteindelijk het levenswerk werd van notaris Cornelus Nanning Smit. Nog altijd staat in de tuin een internationale plantencollectie met onder meer de Japanse tempelboom, Amerikaanse Sequoia's en verschillende soorten rododendrons.

Borstbeeld Eerder dit jaar onthulde Commissaris van de Koning René Paas een borstbeeld van notaris Smit, die in 2002 overleed. Het beeld staat aan de vijver van de tuin. 'Vanaf hier houdt hij de tuin in de gaten', zegt zoon Jan Smit. Hij was erbij toen de tuin in 1968 werd aangelegd. 'Ik moest die dag gewoon naar school, maar toen ik thuis kwam waren de bomen en struiken geplant.' Toekomstvisie Later dit jaar op 23 november zullen er tien nieuwe, bijzondere bomen in de Notoarestoen worden geplant door kinderen uit het dorp. Ook zullen ze hun toekomstvisie op de tuin aan de aarde toevertrouwen. Hun plannen en ideeën gaan in een waterdichte koker ook de grond in.

