Rondje Groningen: Onze jongens zijn weer los!

Ze zijn de wei weer in, de spelers van FC Groningen. En bondscoach Ronald Koeman heeft een slippertje gemaakt.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur stipt zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Vandaag:

1) Toch een foto van 'de geit'

Zenuwachtig en te bang om het te filmen, was de Groningse basketballer Laura Cornelius. Maar uiteindelijk heeft ze LeBron 'The Goat' James wel gekiekt.

2) De jongens mogen de wei weer in

We meldden het zondag al: de training van FC Groningen is weer begonnen. De FC, inclusief spits Tom van Weert die een transfer zag afketsen, had er zin in:

3) Oude stroom is toch een stukje efficiënter

YouTuber(tje) The OnerS filmt liefst drie kwartier een rondleiding bij de Eemshaven. En krijgt daar (op minuut 24:39) te horen hoeveel energie een windmolen nou eigenlijk opwekt tegenover oudere oplossingen.

4) Molendag met een melodie

Gemeente Westerwolde geniet nog even na van de Molendag begin mei en maakt er een clipje met Alex Vissering van.

5) Precies dertig jaar geleden

Ronald Koeman blikt terug op dat onvergetelijke moment dertig jaar geleden: het winnen van het EK voetbal.

6) Van de NOO naar de YES

De Noordelijke Online Ondernemers of de NOO, een netwerkclub voor internetondernemers die een miljoen euro omzetten, lanceren vanavond een broertje voor ambitieuze, aanstormende ondernemers. De naam van die netwerkclub? YES. DUH.

7) Fietsbal

Welke voetballer is zijn fiets kwijt?



8) Op pad met een klimgeit

Bauke Mollema laat ploeggenoot Koen de Kort alle hoeken van de Alpen zien.



9) En nu jullie!

Eitje toch?

10) Slippertje van de bondscoach

Komt dat nog goed voor de grote dag?



Deze Hagenees lijkt er meer van te weten...



11) Groningen vult de studio

Gezellige Groningse boel daar.



12) Uit een film?

Nee, gewoon een kiekje van Schiermonnikoog.