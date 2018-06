Aantal passagiers Eelde stijgt hardst van alle luchthavens

Het aantal passagiers dat het eerste kwartaal van dit jaar landde en vertrok op Groningen Airport Eelde is met 13,5 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De passagierstoename is de hoogste in vergelijking met de andere Nederlandse luchthavens.

Spanje is populairste bestemming

In de eerste drie maanden waren er 35.000 passagiers op Groningen Airport Eelde, aldus het CBS. Het ging vooral om chartervluchten, met Spanje als populairste bestemming, maar ook het aantal lijnvluchten nam toe.

Zelf telde de Eelder luchthaven over het eerste kwartaal 37.877 passagiers. Het verschil komt doordat de luchthaven een andere rekenmethode dan het CBS hanteert: Eelde telt ook de zogenaamde transitpassagiers mee.

Records

In 2017 verwerkte Groningen Airport Eelde in totaal 227.982 passagiers; ook een record.

Vorige week werd bovendien bekend dat het vliegveld vorig jaar voor het eerst in zijn bestaan winst gemaakt heeft.

Klein

Ten opzichte van de andere luchthavens in Nederland is Groningen Airport Eelde erg klein. Het aantal passagiers dat via Eelde reist, bedraagt volgens het CBS slechts 0,2 procent van het totaal aantal reizigers op Nederlandse luchthavens.

In totaal reisden in het eerste kwartaal van 2018 16,8 miljoen passagiers per vliegtuig van en naar Nederland. Dat is een stijging van 8,2 procent ten opzichte van een jaar geleden. Vooral Schiphol en Eindhoven, de twee grootste vliegvelden van ons land, zijn voor die groei verantwoordelijk.

