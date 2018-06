Nieuwbouw Stad vertraagd vanwege vleermuizen: 'Ronduit frustrerend'

Na de ombouw van de Zuidelijke Ringweg dreigt ook een nieuwbouwproject in de stad Groningen vertraging op te lopen vanwege de vleermuis. 'Ronduit frustrerend', vindt woonwethouder Roeland van der Schaaf.

36 'luxe' koopwoningen op de Kempkensberg, vlak naast de DUO, zijn met nog onbekende tijd vertraagd. De Vleermuiswerkgroep, die eerder procedeerde tegen de verbouwing van de zuidelijke ringweg, stelt dat het woningbouwproject te veel het leefgebied van de watervleermuis verstoort.

Groene tunnel

In de woningplannen voor de Kempkensberg werd al rekening gehouden met de vleermuizen. Zo zei de gemeente al extra bomen te willen planten. Dat was voor de werkgroep echter niet genoeg: zij wil een groene tunnel voor de dieren.

In juni kwamen beide partijen er in een hoorzitting niet uit. Het gevolg is dat de woningen nog niet vrijkomen op de markt.

Het is wethouder Van der Schaaf van wonen tegen het zere been. 'Ronduit frustrerend dit, met de hoge woningnood in Stad', tweet hij. 'Er is veelvuldig overleg geweest en er worden veel maatregelen genomen. Maar dan wordt er toch weer bezwaar gemaakt.'

Eerder al vertraging vanwege de NAM

Woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente deelt de ergernis. 'Dit is frustrerend. Het stapelt op. Juist dit project had ook al vertraging omdat de BAM er niet uitkwam met de NAM over de vergoeding voor bevingsbestendig bouwen.'

'Het is frustrerend om te zien dat het bouwen op zo'n terrein, zo'n plek nu weer om deze reden wordt tegengehouden.'

Een of twee weken

Toch verwacht de gemeente een niet een al te zware vertraging. 'We hebben contact met een landelijk deskundige om eruit te komen. We verwachten binnen een of twee weken overeenstemming te kunnen bereiken met de Vleermuiswerkgroep. Dan kan de omgevingsvergunning eruit en kunnen de woningen in de verkoop.'

Meer woningen

Behalve de 36 koopwoningen moeten er nog 40 huurwoningen op de Kempkensberg komen. Op de aangrenzende Engelse Kamp moeten nog eens 95 koopwoningen verrijzen.

