Een ongeluk op de A7 bij Groningen, vlak voor het Julianaplein, heeft maandagochtend geleid tot forse vertraging voor het verkeer.

Door het ongeluk was er maar één rijbaan beschikbaar voor automobilisten die vanuit Friesland kwamen en richting Hoogezand wilden.

De oorzaak van het ongeval is niet duidelijk. Ook is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

Inmiddels is de weg weer helemaal vrijgegeven.