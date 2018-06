Kerktoren Oostwold wordt opgeknapt

De hervormde kerk in Oostwold is dringend toe aan een opknapbeurt. Vooral de toren is er slecht aan toe, maar ook de kerk en de pastorie moeten worden gerenoveerd.

Voor het herstel van de uit 1775 stammende kerk is meer dan een half miljoen euro nodig. Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold is in opdracht van de hervormde gemeente druk bezig om dit bedrag bij elkaar te krijgen.

'Er is inmiddels zo'n 80.000 euro ingezameld. Dat is genoeg om eerst de toren en hopelijk ook de dakgoten onder handen te nemen', zegt voorzitter Tom van der Meulen, die zelf overigens helemaal geen kerkganger is.

Toren blijft erop

'De toren zou er eerst helemaal af. Maar de aannemer heeft nu besloten om hem er toch op te laten zitten en dan van bovenaf te gaan werken. Het leiwerk wordt hersteld, de wijzerplaten zullen er opnieuw op worden geschilderd en ook het houtwerk wordt vervangen als dit nodig is', vertelt Van der Meulen.

Eerst toren, dan de rest

De werkzaamheden aan de toren beginnen na de zomervakantie. Volgend jaar volgen dan mogelijk het kerkgebouw en de pastorie, want ook die snakken naar een opknapbeurt.

'Het dak is echt aan vervanging toe. Ook het voegwerk moet worden vervangen. Verder komt het pleisterwerk in de kerk naar beneden, en er zitten ook scheuren in het plafond', wijst Van der Meulen.

Fondsenwerving

Onder meer via fondsenwerving en door concerten in de kerk te organiseren, probeert de stichting het herstel van de kerk te betalen.