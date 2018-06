Seaports wil tweede zonnepark op industrieterrein Oosterhorn

Groningen Seaports wil op haar industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl twee zonneparken ontwikkelen met een gezamenlijke oppervlakte van dertig hectare.

Er waren reeds plannen voor een zonnepark van zestien hectare. Daar komt nu nog een tweede terrein bij.

Niet onder bouwstop

De zonneparken liggen op terreinen van Seaports op het industrieterrein Oosterhorn en vallen daarom niet onder de stop van nieuwe aanvragen voor zonneparken op agrarische gronden, die de gemeente Delfzijl onlangs heeft uitgesproken.

Het havenbedrijf zal de zonneparken samen met Eneco, Wircon en een samenwerkingsverband van Nautuur en Milieufederatie Groningen, de Groninge Energiekoepel en Grunneger Power ontwikkelen.

Uitleg over de plannen

Inwoners van de nieuwe DAL-gemeente, maatschappelijk organisaties en bedrijven kunnen volgens Groningen Seaports op meerdere manieren participeren in het zonnepark.

Op 12 juli is er 's avonds een informatiebijeenkomst in de Molenberg in Delfzijl, waar meer tekst en uitleg over de plannen zal worden gegeven.

De vergunning aanvragen moeten aan het eind van het jaar afgerond zijn.

