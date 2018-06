Lopend Vuur: scholen moeten meer aandacht besteden aan gym

Kinderen moeten meer gaan bewegen. Sportcoaches als Ronald Koeman, Sarina Wiegman, Jac Orie en Foppe de Haan roepen daarom op tot een toets op bewegingsvaardigheid op school.

Daarnaast vinden de coaches dat er op scholen minimaal twee uur per week gymles door een bevoegde leraar gegeven moet worden. Ook pleiten ze voor beter geschoolde trainers en vrijwilligers bij sportclubs.

Dinsdag bieden NOC*NSF en de KNVB daarvoor een petitie aan aan de leden de Tweede Kamer, meldt het AD.

Uur bewegen per dag

Uit cijfers van het CBS bleek afgelopen week nog dat 45 procent van de kinderen tussen de vier en twaalf jaar te weinig beweegt. De norm voor die kinderen ligt op een uur intensief bewegen per dag.

