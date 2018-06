Shell en Exxon zien af van claim, maar krijgen hoger aandeel gasopbrengsten (update)

Oliegiganten Shell en ExxonMobil gaan geen claim indienen bij de Staat voor de gemiste inkomsten van het gas dat in de Groninger bodem achterblijft. Ook staan de bedrijven garant voor de financiële positie van de NAM.

In ruil krijgen de bedrijven een groter deel van de gasopbrengsten.

Dat hebben Shell en ExxonMobil afgesproken met minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat.

Geen claim

Na de beëindiging van de gaswinning blijft ongeveer 450 miljard kubieke meter gas in de grond zitten. De waarde van het gas is nu ongeveer 70 miljard euro. In het akkoord tussen Wiebes en de oliebedrijven is afgesproken dat de NAM, Shell en ExxonMobil daar geen claim voor zullen indienen.

Afgesproken is ook dat Shell en ExxonMobil ervoor zorgen dat de NAM over voldoende financiële middelen beschikt. Zo kan tot in lengte van jaren de versterking en de vergoeding van schade worden betaald.

Ook is afgesproken dat de NAM over 2018 en 2019 geen dividend uitkeert. Daarna mag de NAM alleen dividend uitkeren als ze voldoende financieel robuust is.

Wat krijgen ze er voor terug?

Tot nu toe kreeg het Rijk 90 procent van de inkomsten uit de gaswinning. Tien procent was voor Shell en ExxonMobil. Omdat de gaswinning dalende is en de kosten voor versterking en schadeafhandeling hoog zijn, krijgen de bedrijven voortaan 27 procent van de opbrengsten. Shell en ExxonMobil houden procentueel zo ongeveer drie keer zoveel over aan de productie.

Miljard euro voor Groningen

De NAM stort een half miljard in een fonds voor het toekomstperspectief van Groningen. Het kabinet maakt eenzelfde bedrag vrij. In totaal is er dus een miljard euro voor beschikbaar.

Meerdere oppositiepartijen hebben intussen kritisch gereageerd op de overeenkomst van de Staat met Shell en ExxonMobil. PvdA, SP en GroenLinks stellen dat de rekening bij de belastingbetaler wordt gelegd.

