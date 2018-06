Vrouw uit Scheemda met de dood bedreigd

Niet het paard in kwestie (Foto: Pixabay)

Een vrouw uit Scheemda is op Facebook bedreigd met de dood, nadat ze een 30-jarige Tilburger betichtte van oplichting. De man zou in 2015 paarden en een paardentrailer met vals geld hebben gekocht.

Dat bleek maandag tijdens een rechtszaak in Groningen. Ook zou de Tilburger zijn ex hebben bedreigd en mishandeld in 2016. Zij meldde zich met gekneusde ribben bij de huisarts.

Valse briefjes van 500 euro

De paarden kocht de man in het Belgische Poppel met 4500 euro nepgeld, de

paardentrailer kocht de man in Elshout met liefst zeventien briefjes van vijfhonderd valse euro's. Binnen een mum van tijd werd in de Nederlandse en Belgische paardenwereld duidelijk dat de Tilburger grof geld bezat, maar de paarden die hij kocht veelal voor dezelfde prijs doorverkocht.

Woedend als hij zijn zin niet krijgt

Benadeelde partijen spraken de man op het valse geld aan. Daarop kregen ze bedreigingen met onder meer brandstichting naar hun hoofd geslingerd. Uit angst deden niet alle gedupeerden aangifte tegen de man, zei de officier. 'Hij is grof en wordt woedend als de dingen niet naar zijn zin gaan', zei de officier over de man. De verdachte uit Tilburg ontkent alle beschuldigingen.

Stroperige zitting

Zijn advocaat excuseerde zich voor het gedrag van zijn cliënt: 'De zitting verloopt wat stroperig en dat komt door mijn cliënt, die zich als een politicus gedraagt. Eigenlijk geeft hij nergens antwoorden op.'

Wel gaf de raadsman aan dat het een oude zaak betrof. De woning van de man werd in januari 2016 doorzocht, maar de Tilburger werd pas in oktober van dat jaar aangehouden. Dat kwam omdat de man een tijd lang onvindbaar was.

De Tilburger is eerder veroordeeld geweest voor openlijk geweld en mishandelingen.