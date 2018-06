Deel dit artikel:











De staking in het stads- en streekvervoer gaat door (update) (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het stads- en streekvervoer ligt vanaf woensdag drie dagen plat. Een bemiddelingspoging om tot een nieuwe cao in het openbaar vervoer te komen, is mislukt. Dat betekent dat er vanaf woensdagmorgen geen bussen rijden in de provincie Groningen.

Vorige week leek het er nog even op, dat de bemiddelingspoging een kans slagen had. De aangekondigde landelijke busstaking werd daarom twee dagen opgeschoven. 'We hebben nu een terugkoppeling gekregen van de bemiddelaars. Daaruit blijkt dat de werkgevers van geen wijken weten', zegt Jean-Marie Severeijns van CNV Vakmensen. Ook vakbond FNV laat weten dat de bemiddelingspoging niets heeft opgeleverd. 'Na overleg met de leden maandagavond is tot verdere acties besloten. Dit betekent dat de eerder aangekondigde stakingen in het streekvervoer vanaf woensdag doorgaan, voor onbepaalde tijd', aldus vakbond FNV. 72 uur staken CNV Vakmensen gaat de leden bij de vervoersbedrijven oproepen om vanaf woensdagmorgen het werk voor 72 uur neer te leggen. 'Helaas, we hadden het graag anders zien', aldus Severeijns. Doel van de acties is een nieuwe cao voor de twaalfduizend werknemers in het openbaar vervoer met een loonsverhoging en concrete afspraken over het aanpakken van de werkdruk. Lees ook: - CNV over mogelijk cao-akkoord: 'We sluiten niets uit'

