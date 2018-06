Deel dit artikel:











De staking in het streekvervoer gaat door (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het streekvervoer ligt vanaf woensdag drie dagen plat. Een bemiddelingspoging om tot een nieuwe cao in het openbaar vervoer te komen, is mislukt. Dat betekent dat er vanaf woensdagmorgen geen bussen rijden in de provincie Groningen.