'Gasdeal gaat schatkist miljarden kosten'

Het akkoord dat minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) met Shell en ExxonMobil heeft gesloten over de beëindiging van de gaswinning in Groningen, gaat de schatkist vele miljarden kosten. Dat stellen Kamerleden van oppositiepartijen.

'Deze deal had nooit gesloten moeten worden', vindt Henk Nijboer van de PvdA. 'De belastingbetaler draait onevenredig op voor de afbouw van de gaswinning. De minister verschuift zonder democratische instemming vooraf van het parlement miljarden aan toekomstige gasopbrengsten naar Shell en ExxonMobil. Dat is in strijd met het budgetrecht van de Tweede Kamer.'

De Groningers schieten hier niets mee op Henk Nijboer - PvdA

'Aflaat van 500 miljoen'

'De deal tussen minister Wiebes en Shell en Exxon kost de belastingbetaler vele miljarden. De oliemaatschappijen komen er vanaf met een aflaat van 500 miljoen, te betalen over meer dan tien jaar. De Groningers schieten hier niets mee op', meent Nijboer.



Rekening voor belastingbetaler

Ook Tom van der Lee van GroenLinks stelt dat de rekening bij de belastingbetaler wordt gelegd. 'Want Shell en ExxonMobil ontspringen de dans. Zij hoeven niet meer te betalen dan de directe schade die zij hebben aangericht en waarvoor zij al verantwoordelijk waren', meent hij.



Cadeautje van 500 miljoen

'Huishoudens in Nederland gaan zo nog meer betalen voor de afbouw van de gaswinning', concludeert ook SP-parlementariër Sandra Beckerman. 'Ondertussen geeft de minister Shell en ExxonMobil nog meer winst cadeau ten koste van heel Nederland. Groningen krijgt slechts een cadeautje van 500 miljoen', twittert zij.

