Onrust bij zorginstelling in Stad na faillissement

De schulden zijn niet meer te overzien, personeelsleden staan op straat en cliënten zijn onrustig. Het bedrijf Stadsweg Zorg op Maat in de stad is failliet en wordt overgenomen door zorginstelling Factor 5.

Wat zowel cliënten als personeel zorgen baart, is dat de eigenaren niet meer bij het bedrijf betrokken blijven. Volgens Stadsweg was met Factor 5 mondeling afgesproken dat beide eigenaren in loondienst zouden komen bij het nieuwe bedrijf. Factor 5 spreekt dat tegen.

Mondelinge afspraak

De tekorten bij Stadsweg liepen al sinds 2016 op. Een faillissement was onvermijdelijk. Stadsweg voerde daarom gesprekken met meerdere overnamekandidaten. Eén daarvan was Factor 5, ook uit Groningen. Dat bedrijf is vervolgens door de curator aangewezen om Stadsweg over te nemen. Daarbij horen ook de ongeveer 120 cliënten.

Volgens Stadsweg zou er een mondelinge afspraak zijn gemaakt over een deel van het personeel. Dat zou in loondienst komen van Factor 5. Volgens Niels van den Berg, een van de bestuurders van Factor 5, heeft die afspraak nooit bestaan.

'Nooit gezegd'

Van den Berg: 'Wij hebben gesprekken gevoerd met de eigenaren. Zij hebben ons een lijst gegeven met mensen die zij wel en niet zouden behouden. Wij hebben ons vervolgens voor een deel aan die lijst gehouden. Er is nooit gezegd dat wij de eigenaren in loondienst nemen.'

De eigenaren van Stadsweg willen daar niet op reageren. De curator heeft het stel het advies gegeven om geen commentaar te geven.

Onrust

Een deel van de cliënten wil dat de eigenaren binnen het bedrijf blijven werken. Een van de cliënten vertelt over de telefoon: 'De eigenaren zijn het hart van dit bedrijf. Wij zijn met zijn allen een soort familie. Zonder hen is deze familie verscheurd.'

Geen keus

Volgens Van den Berg van Factor 5 had hij geen keus: 'Daar hebben wij ontzettend lang over nagedacht, maar we moeten eerlijk zijn. De koers die op dit moment gevaren wordt, moeten wij veranderen.'

'Als wij hetzelfde gaan doen, zijn wij ook binnen een paar maanden failliet. Wij zijn van mening dat de schippers van het schip daarom ook niet aan kunnen blijven. Hoe verdrietig en vervelend dat ook is.'

Overig personeel

Volgens Van den Berg hoeft het grootste gedeelte van het personeel zich nergens druk om te maken. 'Beide eigenaren en de administratietak, die bestaat uit drie mensen, nemen wij niet mee. Met het overige personeel wordt momenteel gesproken.'

Vier personeelsleden schijnen al te horen hebben gekregen dat zij in loondienst bij Factor 5 mogen werken.

