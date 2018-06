Water in Middelbert is weggepompt; wel nog wegversmalling

Het water dat bij de leidingbreuk in Middelbert vrijkwam, is inmiddels weggepompt (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Het hele weekend is in Middelbert doorgepompt om het water na de leidingbreuk van afgelopen donderdag weg te krijgen.

Het water veroorzaakte een enorm gat in de Middelberterweg en leidde tot ondergelopen kelders en tuinen. Ook hadden 125 mensen een tijd lang geen water.

Alles weer bijna normaal

'De situatie is inmiddels weer bijna normaal', licht woordvoerder Maarten van Wieringen van Waterbedrijf Groningen toe.

'Vrijdag konden we het kookadvies alweer opheffen. Uit laboratoriumonderzoek bleek dat het water toen weer goed van kwaliteit was. Ook de weg is weer toegankelijk.'

Wegversmalling

Wel is er een kleine wegversmalling omdat de weg deels moest worden opengebroken. 'Deze week wordt de weg provisorisch hersteld met klinkers. Later zal er opnieuw worden geasfalteerd', aldus Van Wieringen.

Deze week laat het waterbedrijf ook de tuinen van de omwonenden schoonmaken, want bij de leidingbreuk kwam behalve water ook veel modder vrij. Ook de opritten van de bewoners worden schoongemaakt. 'De afgelopen dagen is vrijwel al het water weggepompt, het laatste deel moet nu wegzakken', zegt Van Wieringen.

