Groningse leerkracht is meest trots op inlevingsvermogen en sporttalent (Foto: Mediawijzernet/Flickr)

Bijna in heel Nederland zijn leerkrachten in het basisonderwijs trots op hun creativiteit en organisatievermogen. De Groningse onderwijzer is anders. Die is juist het meest trots op hun empathisch vermogen en talent voor sporten.

Althans, dat zou blijken uit een onderzoek onder 500 leraren naar talent en talentontwikkeling in het basisonderwijs, in opdracht van TechniekTalent.nu. Techniek en wetenschap Ruim zeventig procent van de leerkrachten vindt in het onderzoek dat techniek en wetenschap prima geschikt is voor talentontwikkeling van leerlingen. Slechts een kwart gebruikt het ook daadwerkelijk. Geen muzikaal talent Verder blijkt dat er nog veel valt te winnen qua muzikaal talent onder leraren. Een vijfde is amuzikaal. In Drenthe hebben de leraren het meest waardering voor het talent van hun collega. De Drenten delen het vaakst een schouderklopje uit aan hun collega. Lees ook: - Lopend Vuur: scholen moeten meer aandacht besteden aan gym