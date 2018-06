Verhalen van kinderen uit probleemgezinnen vaak onderbelicht

Jeugdzorg richt zich bij probleemgezinnen vaak te veel op de ouders. 'We zien daardoor dat kinderen later, als ze ouder zijn, met dezelfde problematiek alsnog in de hulpverlening terechtkomen.'

Dat zegt Jana Knot-Dickscheit. Volgens de universitair hoofddocent orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen worden de problemen van kinderen te vaak over het hoofd gezien, door de focus op ouders. Met alle gevolgen van dien.

Overlijden

Nog zorgwekkender is dat zaken zoals kindermishandeling daardoor in sommige gevallen onderbelicht blijven. Soms met overlijden tot gevolg. Zoals in het geval van de achtjarige Sharleyne uit Hoogeveen. Zij overleed in juni 2015 na een val van de flat waar ze woonde.

De zaak is nu onder de rechter om te bepalen of de moeder betrokken is bij de dood van Sharleyne. Moeder en dochter waren bekend bij verschillende zorginstanties.

Focus op ouders

Uit onderzoek van Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Justitie blijkt dat er in de zaak van Sharleyne 'onvoldoende informatie beschikbaar was om patronen in gedrag, problemen en risico's te herkennen'.

Doordat de hulporganisaties 'hun focus vooral op de ouders richtten is er onvoldoende aandacht geweest voor het kind', schrijven de inspecties.

Kind en jeugdcoach

Het Leger Des Heils, dat ook jeugdzorg biedt, werkt al een aantal jaren met een speciale kind- en jeugdcoach om dit probleem te ondervangen.

'Vaak hebben gezinscoaches wel het idee dat er meer speelt, maar lukt het ze niet om de vinger erachter te krijgen', zegt woordvoerder Renate Harkema van het Leger Des Heils Groningen.

Verbinding

Bij Elker Jeugd- en Opvoedhulp erkennen ze dat 'de stem van het kind altijd gehoord moet worden naast die van de ouder'. Ook bij Elker werken ze in sommige gevallen met meerdere begeleiders binnen een gezin. Maar één begeleider voor zowel de ouders als het kind heeft volgens de organisatie ook voordelen.

Door oudergesprekken, individuele jongere-gesprekken en gezamenlijke gezinsgesprekken te voeren, proberen de hulpverleners 'alles uit te spreken en weer verbinding te vinden tussen de gezinsleden', laat een woordvoerder weten.

Sommige kinderen zijn bang om nog erger mishandeld te worden Renate Harkema - Leger des Heils

Schuldgevoel en angst

Toch pleit Harkema juist voor een speciale coach voor het kind. Sommigen durven niet alles te vertellen als ze met dezelfde begeleider te maken hebben als hun ouders. 'Sommige kinderen hebben een schuldgevoel omdat ze hun ouders niet willen afvallen en nog meer problemen willen veroorzaken', zegt Harkema.

Daarnaast speelt angst een rol. Harkema: 'Ze zijn ze bang dat hun verhaal wordt doorverteld. In sommige gevallen zijn de kinderen dan bang om nog erger mishandeld te worden.'

Mishandeling sneller boven water

De speciale kind-begeleider gaat erop uit met kinderen en onderneemt activiteiten. Daarnaast zijn er bij het Leger Des Heils speciale ruimtes om gesprekken te voeren. 'We doen er alles aan om het kind aan de praat te krijgen', zegt Harkema.

Door deze aanpak weten de hulpverleners van het Leger Des Heils onderliggende problemen zoals mishandeling vaak sneller boven water te krijgen.

Bijhouden wat hulpverleners met ouders en kinderen bespreken, hoeft niet langer te duren dan vijf minuten Jana Knot-Dickscheit - RUG

Dagboek

Daarnaast pleit Knot-Dickscheit ervoor dat hulpverleners bijhouden wat zij hebben besproken met de ouders en het kind. 'Dat houdt ze scherper en ze zijn zich meer bewust van waar ze mee bezig zijn', zegt Knot-Dickscheit.

Maar zitten de gezinscoaches daar wel op te wachten? Er ligt namelijk al genoeg op hun bordje. Knot-Dickscheit: 'Het hoeft niet ingewikkeld te zijn en langer te duren dan vijf minuten.'

Onderzoek

De RUG onderzoekt in samenwerking met het Leger Des Heils wat het effect is van de inzet van de kind- en jeugdcoach. Over twee jaar verwachten ze de resultaten van dit vijfjarige onderzoek.

Jubileum

De studie orthopedagogiek aan de RUG viert dit jaar haar vijftigjarig bestaan. Bij koninklijk besluit richtte Wilhelmina Bladergroen de studie orthopedagogiek op en in 1968 begonnen de eerste studenten. Op 8 juni is dit gevierd met een symposium in MartiniPlaza. Daarbij kreeg hoogleraar Erik Knorth een koninklijke onderscheiding vanwege zijn inspanningen voor zeer kwetsbare jongeren.

