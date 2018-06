Deel dit artikel:











Grasmaaier vat vlam op voetbalveld in Scheemda (Foto: Jeroen Bos)

Op het voetbalveld in Scheemda is maandagmiddag een grasmaaier in brand gevlogen. De machine vatte vlam tijdens het grasmaaien op sportpark d'Oosterd.

Een omstander was er snel bij en kon erger voorkomen. Het vuur is met behulp van een tuinslang geblust. De brandweer van Scheemda rondde de bluswerkzaamheden af. Er raakte niemand gewond.