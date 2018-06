Annemieke Bes verlangt naar nacht in een bed na Ocean Race

Voor Annemieke Bes was de Volvo Ocean Race een grote belevenis. Bes was bemanningslid van Team Sun Hung Kai Scallywag, dat als zesde eindigde in de grootste zeilrace ter wereld.

Zondag was de finish voor de kust van Scheveningen. Een dag later is Bes nog steeds onder de indruk van de ontvangst na acht maanden zeilen. 'Bij Vlieland en Terschelling kwamen de eerste boten al om ons heen varen. Dat was echt 'retegaaf'. Ik mocht finishen en kon bijna de finishlijn niet vinden door alle boten. En op de kade was het groot feest. Bizar eigenlijk', vertelt ze.

Dieptepunt

Bes had geen voorkennis over hoe het zou zijn om zo lang op een schip te bivakkeren. De ervaringen die ze opdeed waren indrukwekkend. Het dieptepunt was toen bemanningslid John Fischer overboord sloeg en niet teruggevonden werd in de Zuidelijke Oceaan.

'Dat is een van de meest aangrijpende momenten in m'n leven. Dat heeft ontzettend veel impact en draag je je hele leven mee. Zeker op een dag als gisteren is er wel het besef dat je er ook met 'Fish' had willen staan. Het gaat veel verder dan de sport. Het gaat om het verlies van een dierbare.'

Volgende keer weer

Desondanks doet ze, als ze gevraagd wordt, een volgende keer gewoon weer mee. 'De passie voor het zeilen zit in m'n bloed en dat zal ook niet verdwijnen. En het is een hele gave race. Ik weet nu hoe het moet.'

De komende dagen heeft Bes tijd om bij te praten met vrienden en familie. En vooral ook uitrusten. 'En nacht in een bed zou wel heel erg fijn zijn', besluit de Groningse zeilster.

