Witwassend echtpaar krijgt cel- en taakstraf

Een 43-jarige man uit Kropswolde is door de rechtbank veroordeeld tot twaalf maanden cel voor witwassen en valsheid in geschrifte. Zijn 41-jarige echtgenote kreeg een taakstraf van 280 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

Het stel moet bovendien ruim 483.000 euro aan crimineel verdiend geld terugbetalen aan de staatskas.



Lagere straf dan geëist

Tegen het stel was twee weken geleden drie en twee jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie zou het paar tussen 2008 en 2014 ruim 1,1 miljoen euro hebben witgewassen.

Maar de rechtbank vond niet alle feiten van witwassen bewezen en stelde het bedrag daarom naar beneden bij. Ook achtte de rechtbank niet bewezen dat de vrouw zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte.



Heiderups

Het echtpaar kwam in beeld tijdens een omvangrijk onderzoek dat de naam Heiderups kreeg.

Heiderups deed onderzoek naar georganiseerde bende in hennepteelt.

Op grote voet

Wat opviel was dat het echtpaar op opvallend grote voet leefde, paarden en jetski's bezat en in kostbare auto's rondreed. Het stel kocht een huis in Kropswolde en ook een pand aan de Rolderstraat in Assen. Ze richtten bedrijven op en verhuurden onroerend goed.

Ook zouden ze contante schenkingen hebben ontvangen van familieleden. Papieren overeenkomsten, kwitanties en de chipnummers van de aangekochte en verkochte paarden werden vervalst. Het echtpaar kon niet in verband worden gebracht met hennepteelt.

Strafmaat

De rechter hield bij de strafmaat rekening met de oudheid van de zaak.

