Werkvoorzieningsschap Iederz maakt plaats voor 22 waterstofbussen

Het stad-Groninger werkvoorzieningsschap Iederz gaat verhuizen om plaats te maken voor de nieuwe elektrische en waterstofbussen van het OV-bureau.

Iederz is nu gevestigd aan de Peizerweg en aan de Van der Hoopstraat in Stad. Het hoofdgebouw aan de Peizerweg is toe aan groot onderhoud.

Extra ruimte

Tegelijkertijd wil het OV-bureau Groningen-Drenthe, dat de buurman is van Iederz, meer ruimte omdat bij de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer steeds meer milieuvriendelijke bussen gaan rijden.

Voor 22 nieuwe waterstofbussen, een remise en het bijbehorende vulstation is extra ruimte nodig en het OV-bureau kijkt daarbij met een schuin oog naar het Iederz-terrein.

Twee vliegen in één klap

Het college van B&W van de stad wil twee vliegen in één klap slaan door het werkvoorzieningsschap in een nieuw gebouw onder te brengen aan de Bornholmstraat en het oude pand en terrein aan de Peizerweg naar het OV-bureau te schuiven.

Voor onderzoek en voorbereidingen van de verhuizing wordt vier ton uitgetrokken. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over de plannen.

Lees ook:

- Provincie zoekt naar 'laatste stukje geld' voor aanschaf twintig waterstofbussen