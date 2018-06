Treinpersoneel Arriva stemt in met cao-voorstel

Ook de leden van vakbond FNV hebben ingestemd met het cao-voorstel van de werkgevers in het multimodaal vervoer. Dat betekent de machinisten van Arriva, dat het grootste deel van het treinvervoer in onze provincie regelt, en Keolis een nieuwe cao hebben.

Eerder stemden de leden van machinistenvakbond VVMC al in met de cao.

Loonsverhoging

Volgens de voorlopige afspraken krijgt het personeel er met terugwerkende kracht in totaal 3 procent bij. Machinisten krijgen een toeslag, die oploopt van 3 euro per dienst in 2018, via 6 euro in 2019 tot 9 euro in 2020.

Daarnaast zijn er tegemoetkomingen voor 55-plussers. Het streven van de vakbonden was dat de machinisten uit het streekvervoer evenveel krijgen als de collega's van de NS. Zover is het nog niet, 'maar er is wel een belangrijk verschil gemaakt', zei Wim Eilert van VVMC daar eerder over.

Andere cao

De cao multimodaal is een andere cao dan die in het streekvervoer. Die geldt voor 12.000 mensen. Een akkoord in die sector is nog ver weg, vandaar dat vanaf woensdag waarschijnlijk massaal gestaakt wordt in het streekvervoer.

