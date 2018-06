'Ik rem spelers liever af, dan dat ik pepers in hun reet moet douwen'

Als voetballer ging hij voorop in de strijd en ook als coach van FC Groningen gaat Danny Buijs vol passie te werk. 'Ik rem mijn spelers liever wat af, dan dat ik ze pepers in hun reet moet douwen.'

Dat vertelt Buijs aan tafel bij Noord Vandaag, waar hij uitgebreid terugblikt op zijn Gronings getinte carrière.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij.



1) Buijs aan de bal

Na zijn eerste training als coach van een club in het betaalde voetbal, zit ook het eerste live tv-gesprek er alweer op voor Danny Buijs. Daarin blikt hij nog eens terug op zijn tijd als fanatieke speler. 'Ik deed er alles aan om te winnen. Dat sloeg soms ook wel eens een beetje door op jeugdige leeftijd.'



2) Buijs op zien Grunnegs

Als speler uit Dordrecht streek Buijs destijds neer in Muntendam. Inburgeren in Groningen ging hem erg, uhm, soepeltjes af.



3) En wat verwacht hij er zelf van?

De FC heeft er een bijzonder matig seizoen opzitten. Buijs spreekt dan ook van 'een goed instapmoment'. Maar hij belooft de fans verbetering. 'Ik ben niet anders gewend dan dat Groningen thuis iedereen de baas is.'



