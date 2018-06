Deel dit artikel:











Heler navigatiesystemen moet brommen (Foto: Archief RTV Noord)

Een 27-jarige man uit IJsselstein is veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. De man handelde in navigatiesystemen, die onder meer in Groningen waren gestolen.

De uitspraak is gelijk aan de eis van de officier van justitie. Tijdens een controle in Hoogeveen vond de politie zeven navigatiesystemen in de kofferbak van de auto van de man. Volgens de rechtbank staat vast dat de man de navigatiesystemen heelde. Diefstal van de systemen kon niet worden bewezen, al werd zijn auto op meerdere inbraakplaatsen gezien. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Groningen en bij de luchthaven van Eelde. Het is niet duidelijk hoe de man aan de gestolen spullen is gekomen.