Groninger markt geëerd met boek en tentoonstelling

De markt op de Groninger Vismarkt is nog maar net bekomen van het 350-jarig jubileum of ze wordt opnieuw geëerd. Dinsdag verschijnt er een bijzonder fotoboek en wordt er een tentoonstelling geopend rond de marktkooplui die drie keer per week de Vismarkt bevolken.

Bijzondere wereld op grijze keien

Bijna veertig jaar geleden verhuizen ze samen van Berlijn naar Groningen. Gerlinde Schüssler en haar man Peter Groenewold. Vanaf de eerste dag zijn ze verkocht aan de Groninger markt. Wekelijks bezoeken ze de markt en zijn ze keer op keer gefascineerd door de bijzondere wereld op de grijze keien tussen de Here- en de Folkingestraat.

'Ik zie altijd een enorme power'

'Ik heb lang rond gelopen met het idee om een boek over de markt te maken. Maar het is er tot nu toe nooit van gekomen. Nadat ik er met Rein Scholte, een bevriende fotograaf, over sprak kwam het project van de grond,' vertelt Gerlinde terwijl ze haar boodschappen doet op de markt.

Gerlinde Schüssler en Peter Groenewold

De geboren Duitse wil met het boek haar waardering voor de marktkooplui uitdrukken. 'Ze werken zo ongelofelijk hard. Ze beginnen 's morgens om vijf uur, werken vaak meer dan twaalf uur op een dag. Mannen en vrouwen. Ik zie altijd een enorme power in hun gezichten en ik was erg nieuwsgierig naar hoe ze dat doen.

Werken tot ze er bij neervallen

Samen met haar echtgenoot sprak ze met zoveel mogelijk marktkooplui en de mensen er om heen. 'Door mijn gesprekken heb ik geleerd hoe ze hun werk opvatten,' vervolgt ze. 'De meesten moeten er niet aan denken om in een winkel te werken.'

'De markt is het leven. En als je ze vraagt wanneer ze met werken willen stoppen zeggen de meesten dat ze willen blijven werken tot ze er bij neervallen.'

Gronings, afhoudend zeg maar

Rein Scholte is een geboren en getogen Stadjer. Jaren werkt hij onder meer als tekendocent op het Aletta Jacobscollege in Hoogezand. Na zijn pensionering werpt hij zich op de fotografie. In de markt vindt hij een fascinerend onderwerp.

Rein Scholte aan het werk

Maar voor hij de marktkooplui voor zijn lens kreeg, moest er wel wat gebeuren. 'Ze reageerden vaak gereserveerd als ik voorstelde ze te fotograferen. Gronings, afhoudend zeg maar. Vooral voor de portretten die ik heb gemaakt ben ik wel drie, vier keer langs geweest zodat we elkaar een beetje leerden kennen en ik een goede foto kon maken.'

'Misschien ben ik iets te veel kunstenaar'

Hoewel de vele kleuren een van de kenmerken is van de markt, besluit Scholte de foto's toch in zwart-wit af te drukken. 'Ik heb alles wel in kleur gefotografeerd maar, en misschien ben ik iets te veel kunstenaar, het grafische van zwart-wit, dat je het terug brengt tot de essentie, spreekt me meer aan. Dat het vooral over licht, donker en compositie gaat, dat vind ik mooi aan zwart-wit foto's.'





Boek en tentoonstelling

Het boek De Markt verschijnt dinsdag en is uitgegeven door de Groninger uitgeverij Passage. Het boek wordt dezelfde dag gepresenteerd in fotogalerie Noorderlicht aan het Akerkhof in de Stad. Daar is ook een tentoonstelling met de foto's van Scholte te zien.