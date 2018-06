Steeds minder cafés in onze provincie; jonge ondernemer ziet er toch brood in

Ondanks het feit dat onze provincie minder cafés herbergt dan twintig jaar geleden, ziet horecaondernemer Arjan Strockmeijer voldoende kansen om een dorpscafé te bestieren in Mussel.

De cijfers zijn helder. Daar waar onze provincie in 1995 nog 446 cafés had, zijn dat er anno 2017 nog 323. De trend: cafés in dorpen en wijken sluiten hun deuren.

Horeca is een passie van me, dat gaat niet uit je Arjan Strockmeijer - caféhouder

Man uit de streek

Toch ziet Arjan Strockmeijer uit Musselkanaal nog brood in het bestieren van een café. In

het naburige Mussel, het dorp waar hij 25 jaar voetbalde en een groot deel van de mensen kent.

Strockmeijer heeft er zin in. 'Horeca is een passie van me, dat gaat niet uit je', zegt hij. 'Ik wil er echt iets van maken.'

Mijn zusje heeft meegespeeld in mijn beslissing Arjan Strockmeijer - caféhouder

In kansen denken

De 35-jarige Musselkanaalster ziet de verandering, maar hoopt toch een goede boterham te verdienen. 'Met alleen een café red je het niet meer, denk ik. Ik heb er een snackbar bij en een zaal voor feesten en partijen.' Door in kansen te denken wil hij het in het slop geraakte café in het dorp weer nieuw leven in blazen.

Potentie

Een meespelende factor is dat Mussel weliswaar in een krimpregio ligt, maar zelf niet zo hard krimpt. Sterker nog, in Mussel is ruim een kwart van de inwoners onder de 17 jaar, zo blijkt uit cijfers van de gemeente Stadskanaal. De basisschool in het dorp, CBS Op de Zandtange, heeft een deel bijgebouwd om de leerlingen te kunnen herbergen.

Strockmeijer heeft die potentie mee laten wegen in zijn beslissing om het dorpscafé te gaan bestieren. 'Mijn zusje heeft hier veel vrienden in Mussel die allemaal nog in Mussel wonen en er willen blijven wonen. Dat heeft wel meegespeeld in mijn beslissing.'

