Deel dit artikel:











Waarnemend burgemeester Oldambt: 'Een dubbel gevoel' Waarnemend burgemeester Rika Pot van de gemeente Oldambt (Foto: Marco Grimmon / RTV Noord)

Waarnemend burgemeester Rika Pot van de gemeente Oldambt heeft maandagavond de ambtsketen en de hamer met een dubbel gevoel in ontvangst genomen. Daarbij zei zij: 'Ik zal in deze periode alles doen wat voor de gemeente en de inwoners van belang is'.

Geschreven door Marco Grimmon

Verslaggever

Dubbel gevoel Pot heeft een dubbel gevoel bij haar waarnemerschap. 'Dit hebben wij geen van allen gewild', zegt zij. Pot is waarnemer, omdat burgemeester Pieter Smit op 10 april dit jaar is overleden. 'Juist deze bijzondere situatie heeft mij doen besluiten het waarnemerschap te aanvaarden.' Pot wil naar eigen zeggen 'ongeveer een halfjaartje, misschien ietsje langer' als waarnemer fungeren. Appjes Pot was na de laatste verkiezingen informateur in Oldambt. 'Ik stuurde Pieter een appje dat hij de uitslag wel via de wethouders zou horen', zegt zij. 'Pieter antwoordde toen met: 'Fijn dat je dat voor de gemeente Oldambt hebt willen doen.'' Pot: 'Dat ene appje krijgt nu een hele bijzondere betekenis.' Tussen het overlijden van Smit en de benoeming van Pot, was VCP-voorman Engel Modderman waarnemend voorzitter van de raad. Hij werd middels een bos bloemen en mooie woorden bedankt door Pot. Pot: 'Bijzonder hartelijk dank'. Lees ook: - Rika Pot waarnemend burgemeester in Oldambt

- Familie overleden Pieter Smit bedankt publiek in video

- Burgemeester Pieter Smit van Oldambt plotseling overleden

- 'Moeder van Daam' zwaait af