Drie maanden cel geëist tegen 'meesteroplichter'

Een 48-jarige man die talloze Noorderlingen oplichtte moet drie maanden de cel in. Dat eist het Openbaar Ministerie (OM).

De als meesteroplichter bekend staande Johan S. heeft zijn 'listige praktijken in zijn DNA zitten', aldus de officier van justitie.

S. benadeelde in 2016 meerdere Noorderlingen. Vijf slachtoffers deden aangifte tegen de man, wiens strafblad met oplichting en bedrog teruggaat tot 1996.



Jarenlange gevangenisstraf

Hij zat meerdere keren een jarenlange gevangenisstraf uit, maar telkens raakte hij weer op het oplichterspad. Na ruim vier jaar in een Oostenrijkse cel te hebben doorgebracht, streek de man neer in Ten Post.

Daar maakte de man al snel vrienden. Zij gaven hem een nieuwe kans en hielpen hem op weg met onder meer een huis dat hij kon huren. Eenmaal in de woning liet hij zonder toestemming van de huiseigenaar van alles repareren. De rekeningen betaalde hij niet.



Vuurwerkshow en limousine

Ook leende hij geld van zijn nieuwe vrienden, zonder een cent terug te betalen. Voor een feest huurde hij een buurthuis af, regelde een vuurwerkshow en een limousine: de rekeningen stapelden zich op.

De eigenaar kan naar zijn geld fluiten omdat achteraf niet was te berekenen welke kosten nu daadwerkelijk waren gemaakt. In het huis, dat S. huurde, liet hij een nieuwe cv-ketel en radiatoren plaatsen. Maar ook de installateur kreeg zijn 4300 euro niet.



Verduistering

Met leugens en verzinsels hield S. zijn vrienden aan de praat, en wekte de schijn alles keurig terug te betalen. Hij wordt verdacht van een reeks strafbare feiten, waaronder verduistering van laptops en een grasmaaier.

Besodemieteren

Toch denkt het OM dat maar twee zaken kunnen worden bewezen. 'Het is net of hij niet

anders kan dan de boel besodemieteren', zei de officier. 'S. kwam hier om zijn leven nieuwe kansen in te blazen en weer ging het fout.'

S. was zelf niet aanwezig op de zitting. Volgens zijn advocaat is er geen sprake van oplichting: 'Mocht de rechtbank tot een uitspraak komen, dan kan alleen de

verduistering van de laptops hem worden aangerekend.'



Schadeclaim afgewezen

De huiseigenaar, die de oplichter in zijn huis liet wonen, had het nakijken: zijn schadeclaim van 5000 euro werd afgewezen. Een vrouw, die hem 1700 euro had geleend, vertrouwde

de man ook met het repareren van haar laptops. Daarvan kreeg ze er slechts één terug.

De vrouw kon een week lang haar werk niet doen en verloor daardoor een opdrachtgever. In totaal moet S. haar 3500 euro terugbetalen, eist het OM.

S. trekt makkelijk slachtoffers aan, die hem snel geloven, ook op financieel gebied. 'Hij schaadt keer op keer het vertrouwen van mensen en dat reken ik hem aan', zei de officier.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

