Werkgevers stads- en streekvervoer witheet van woede over doorgaan staking

Werkgevers in het stads- en streekvervoer zijn furieus dat de staking van aankomende woensdag, donderdag en vrijdag door gaat. Na vakbond CNV maakte maandagavond ook vakbond FNV bekend dat de staking aankomende woensdag van start gaat.

'We hebben ons de afgelopen dagen enorm ingespannen om de bonden verder tegemoet te komen. We hebben concrete voorstellen gedaan en tijd gevraagd om deze door te rekenen. Dat is nu weer niet goed', zegt Fred Kagie, voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV).

Eerder zei Paula Verhoef van FNV Streekvervoer dat de bond niet voor zijn lol aan het staken is, en 'al helemaal niet om de reizigers dwars te zitten. De nood is hoog, en staken is helaas het enige middel.'

Regionaal maatwerk

Kagie: 'Nu krijgen onze reizigers de volgende staking voor hun kiezen. In een week van hertentamens en grote evenementen zoals de TT in Assen.' De werkgevers zeggen verder te gaan met hun plannen om regionaal maatwerk te leveren om de werkdruk te verlichten in de diensten waar dat nodig is.

Verbijsterd over houding

De werkgevers zeggen verbijsterd te zijn over de houding van de bonden en het verloop van de onderhandelingen. Kagie: 'Er is een stroming binnen de vakbond die geen deal lijkt te willen.'

'Ik ben wel klaar met de vakbonden als het gaat om dit conflict. We hebben ongelofelijk veel inspanningen en energie gestoken in de bonden, om er toch uit te komen. Voor én achter de schermen. Steeds als je denkt dat je stappen zet, wordt je weer teruggeworpen.'

Intern vakbondsbericht

De werkgeversorganisatie zegt een intern vakbondsbericht in handen te hebben, waaruit volgens de organisatie zou blijken dat het uitstel van twee dagen er alleen maar is gekomen 'om de media en het publiek te beïnvloeden'.

Volgens VWOV staat er onder andere in: '(…) als we tegen de pers zeggen dat we die 2 dagen nodig hebben om een allerlaatste kans te benutten om een staking te voorkomen, scoren we weer een extra puntje bij het publiek (…)'. Dit intern vakbondsbericht is niet ingezien door RTV Noord. De vakbonden hebben nog niet gereageerd op deze beschuldigingen.

Intimidatie

Ook de houding van vakbonden binnen de OV-bedrijven wekt de woede van de werkgevers. Kagie: 'We hebben berichten in ons bezit gekregen waarin vakbondsbestuurders hun leden oproepen om werkwilligen te fotograferen en te filmen. Bij in ieder geval één van de OV bedrijven circuleert onder vakbondsleden een lijst van werkwillige collega's.'

'Deze collega's worden thuis opgebeld en bedreigd en op het werk genegeerd. Collega's die bereid zijn te werken, worden op een agressieve manier aangesproken door de vakbond. De werkwillige chauffeurs verdienen wat mij betreft een extra groot applaus', aldus Kagie. Ook op deze beschuldigingen hebben de vakbonden nog niet gereageerd.

Intensief contact

'Het afgelopen weekend hebben we intensief met bemiddelaars gewerkt. Daar is best een model uit gekomen, op basis waarvan we ook zaken zouden kunnen doen', zegt Kagie. 'Daar moet alleen aan gerekend worden. Dat is in het openbaar vervoer altijd ingewikkeld.'

'Onze rekenmeesters die naar roosters kijken, naar de gevolgen daarvan, het aantal bussen en dienstregeling. Die hebben daar wel enige tijd voor nodig. Het computerprogramma dat dat doet, staat in Canada. We hebben tegen bemiddelaars gezegd: geef ons nou veertien dagen om niet alleen die rekensommen te maken, maar ook met jullie naar het gehele pakket te kijken', vervolgt Kagie.

Pauze van veertien dagen

'Dus las nou een pauze in van veertien dagen, waar de reizigers niet in getroffen zullen worden. Wij denken dat er nog aanknopingspunten in zitten, om er ook uit te komen. Vandaag hebben de vakbonden besloten om dat niet te doen, en uiteindelijk de staking voor onbepaalde tijd van FNV woensdag te laten beginnen.'

'Onbegrijpelijk'

'Wij vinden dat onbegrijpelijk, dat kan écht niet. Dat je op die manier reizigers treft. Er zijn volgende week examens, ook in het noorden. Die worden enorm gedupeerd. We vinden dat écht niet kunnen, dus ben ik er buitengewoon boos over', zegt Kagie.

'We zijn er ook klaar mee. We hebben als werkgevers besloten dat we bezig gaan om de afspraken die in januari zijn gemaakt, uit te voeren. Dan maar zonder de vakbonden', besluit Kagie.

