Een illegale parkeerplaats in Haren, toch moet je er betalen

De gemeente Haren laat automobilisten betalen voor parkeren op het Raadhuisplein, maar die parkeerplaatsen zijn sinds 2016 niet meer toegestaan. De gemeente heeft namelijk verzuimd om de benodigde vergunning hiervoor te verlengen.

Juiste papieren

De oude vergunning was aangevraagd in 2011 en was vijf jaar geldig. Toen die vergunning in 2016 verliep heeft de gemeente nooit opnieuw de juiste papieren bemachtigd. Het gemeentebestuur had bij de eigen organisatie de verlenging moeten aanvragen.

Dus als ik een betaald-parkeren-bordje op mijn oprit zet, dan is iedereen verplicht om te betalen? Ietje Jacobs - Fractievoorzitter VVD

Volgens wethouder Mathilde Stiekema (CDA) mag de gemeente wel geld vragen voor het parkeren van een auto op de illegale parkeerplaats. 'Er is niet ten onrechte geld gevraagd voor het parkeren. Er is nog steeds sprake van bebording. Zolang er borden staan is er sprake van betaald parkeren.'



De parkeerplaats zonder vergunning op het Raadhuisplein (Foto: Robert Pastoor)

Die redenering zorgt voor veel vragen bij VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs. 'Er is dus geen vergunning nodig om een parkeerplaats te exploiteren?', vraagt ze zich af. 'Dus als ik een betaald-parkeren-bordje op mijn oprit zet, dan is iedereen verplicht om te betalen?'

De wethouder ging niet in op die vraag, maar bleef bij haar eerdere argumentatie. 'Er staan bordjes, dus er moet gewoon betaald worden.'

Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken, wordt de nieuwe vergunning voor het parkeerterrein opnieuw aangevraagd.