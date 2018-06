Stadskanaal zet aanvragen zonneparken even 'on hold'

Nieuwe initiatieven voor het bouwen van zonneparken zijn in Stadskanaal voorlopig aan het verkeerde adres. De gemeente Stadskanaal heeft een tweetal aanvragen in behandeling die boven de oorspronkelijke visie van 200 hectare gaan.

Zonneparkexploitant Powerfield heeft plannen voor een zonnepark van 100 hectare nabij de Van Boekerenweg in Stadskanaal. Daarnaast is er een tweede aanvraag bij de gemeente Stadskanaal binnengekomen voor een zonnepark van 200 hectare aan de Tweede Boerendiep in Musselkanaal, nabij het terrein van voetbalvereniging SETA.

'Over 200 hectare heen'

'We hebben een doelstelling uitgesproken voor 200 hectare', zegt wethouder Goedhart Borgesius (VVD). 'We gaan nu over die 200 hectare heen. Nu zetten we verdere aanvragen voorlopig even 'on hold'.'

Borgesius geeft aan dat Stadskanaal de aanvraag voor een zonnepark nabij het Tweede Boerendiep niet afwijst, ondanks het feit dat het nu de grens van 200 hectare aan zonneparken in de gemeente passeert.

'Mogelijk richting 600 gaan'

'We wilden aanvragen tot 200 hectare in behandeling nemen, en mogelijk richting de 600 gaan. Daartussen hebben we een moment van bezinning toegezegd. Toch hebben we gemeend de aanvraag voor het Tweede Boerendiep in behandeling te nemen, ook omdat we willen kiezen voor zonnepanelen in plaats van windmolens.'

Aanvragen in behandeling

Dat er nu twee aanvragen liggen, wil volgens Borgesius niet zeggen dat de parken er automatisch zullen komen. 'We nemen de aanvragen eerst in behandeling, en wanneer het concreet wordt, gaan we terug naar de raad met de voorstellen. Die mag er dan vervolgens over beslissen.'

